Covid-19

A Aciso - Associação Empresarial Ourém-Fátima está preocupada com a reabertura das empresas após o Estado de Emergência, pelo que irá realizar um inquérito junto dos seus associados para saber em que condições voltam à atividade, disse a presidente da organização.

"Estamos focados no pós-Estado de Emergência. Há estabelecimentos que encerraram apenas porque foram obrigados a fazê-lo e queremos perceber quem conseguiu regressar e em que condições", adiantou a presidente da Aciso, Purificação Reis, em declarações à agência Lusa.

Segundo a líder da associação, o retrato sobre o período de encerramento forçado no concelho de Ourém, no distrito de Santarém, será feito de forma mais concreta através de um inquérito que será enviado aos associados, "para avaliar as consequências e perceber se os constrangimentos se mantêm".