Óbito/Sepúlveda

A Porto Editora, responsável pela publicação de Luis Sepúlveda em Portugal, manifestou o seu pesar pela morte do escritor chileno, ocorrida hoje, em Espanha.

"A Porto Editora manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do seu autor, Luis Sepúlveda. O escritor chileno tem a sua obra editada em Portugal pela Porto Editora e era presença assídua na Feira do Livro de Lisboa, em sessões de autógrafos onde era bem visível o carinho do público português pelos seus romances", pode ler-se numa nota da editora.

A Porto Editora recorda que Sepúlveda "esteve presente em quase todas as 21 edições do Festival Correntes d'Escritas, na Póvoa de Varzim, a última das quais entre 18 e 23 de fevereiro de 2020", tendo sido diagnosticado com a covid-19 dias depois.