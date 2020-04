Covid-19

A presidente da Comissão Europeia insistiu hoje que o plano de recuperação da Europa depois da pandemia da covid-19 deve assentar no orçamento plurianual da União Europeia, assumindo que "coesão e a convergência serão mais importantes do que nunca".

Num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas - com a esmagadora maioria dos deputados a participarem à distância -, sobre a ação coordenada da UE para combater a pandemia covid-19 e as suas consequências, Ursula von der Leyen reiterou que o 'plano Marshall' que preconiza para relançar a economia europeia deve basear-se, ainda que de forma inovadora, num instrumento já existente, o Quadro Financeiro Plurianual, o orçamento da União para cada ciclo de sete anos.

Na sua intervenção no hemiciclo de Bruxelas, Von der Leyen apontou que é necessário "também ter em mente uma outra realidade", a de garantir que todos os Estados-membros e regiões farão parte da retoma, pois, embora a atual crise seja simétrica, a recuperação não o será sem uma aposta na política de coesão.