Actualidade

Um antigo diplomata norte-coreano foi eleito deputado nas eleições gerais da Coreia do Sul, tornando-se o primeiro desertor de Pyongyang a conseguir um lugar no Parlamento de Seul.

Thae Yong Ho, ex-embaixador da Coreia do Norte em Londres, desertou com a família em 2016 e foi agora eleito deputado em representação do distrito de Gangnam, Seul.

"A República da Coreia (Coreia do Sul) é a minha terra e Gangnam a minha cidade" disse Thae durante a campanha eleitoral agradecendo aos habitantes da zona e cantando o hino nacional sul-coreano.