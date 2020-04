Covid-19

A presidente da Comissão Europeia afirmou-se hoje "orgulhosa" com os muitos exemplos de solidariedade e humanidade na Europa na resposta à pandemia da covid-19, incluindo em Portugal, e exortou os populistas a inspirarem-se nestas ações.

"Não se pode ultrapassar uma pandemia desta escala e com esta velocidade sem a verdade. A verdade sobre tudo: os números, a ciência, as perspetivas, mas também as nossas próprias ações", declarou Ursula von der Leyen, num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas, sobre a resposta da União Europeia à propagação da covid-19.

Apontando que "é verdade que ninguém estava verdadeiramente preparado para isto", a presidente do executivo comunitário assumiu que "também é verdade que demasiados não estavam lá a tempo quando a Itália precisava de uma mão amiga no início de tudo", pelo que, "nesse caso, é verdade que a Europa, como um todo, oferece um sentido pedido de desculpas" aos italianos.