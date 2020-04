Covid-19

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou hoje que a transportadora aérea "já endereçou um pedido de auxílio ao Estado português", tendo expectativa de que possa ser conhecida "muito em breve" uma resposta.

Miguel Frasquilho falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a situação da TAP e planos para o futuro.

"A TAP já endereçou um pedido de auxílio ao Estado português", afirmou o 'chairman' da empresa, salientando que a transportadora aérea portuguesa tem "a vantagem de ter o Estado como acionista".