Covid-19

O impacto da pandemia de covid-19 está a afetar as mais de 100 bandas filarmónicas dos Açores, cuja atividade está paralisada, e no setor surgem preocupações com a sobrevivência das associações no inverno.

"As bandas, na realidade, estão paradas. Não há muito por onde trabalhar e nem é um trabalho que se possa fazer em regime de teletrabalho", afirmou hoje, em declarações à agência Lusa, o maestro Marco Torre, da Banda Fundação Brasileira (ilha de São Miguel) e músico da Banda Militar dos Açores.

O arquipélago é a região do país com mais bandas filarmónicas, mantendo viva uma tradição que remonta ao século XIX e com uma função cultural e social relevante.