Covid-19

A Comissão Europeia manifestou hoje preocupação pela compra, por parte de investidores estrangeiros, de empresas europeias "estratégicas" em altura de "volatilidade e subvalorização dos mercados bolsistas" dada a crise da covid-19, pedindo aos Estados-membros que acompanhem estas aquisições.

Intervindo na reunião dos ministros do Comércio da União Europeia (UE), que se realiza por videoconferência devido às restrições adotadas para tentar conter o surto, o comissário europeu do Comércio, Phil Hogan, apontou que o executivo comunitário já adotou "orientações relativas ao investimento direto estrangeiro, à livre circulação de capitais e à proteção dos ativos estratégicos da Europa", numa altura que as companhias comunitárias estão frágeis devido à paragem dos negócios.

Segundo Phil Hogan, em causa estão "duas preocupações principais" para Bruxelas, uma das quais "diz respeito à atual volatilidade e subvalorização dos mercados bolsistas europeus".