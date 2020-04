Covid-19

A Grécia inicia no domingo a transferência para o continente de centenas de requerentes de asilo idosos ou doentes dos campos superlotados das ilhas do mar Egeu, para os proteger do coronavírus, anunciou hoje o Ministério das Migrações.

Segundo o ministério, 2.380 "pessoas vulneráveis" serão retiradas daqueles campos para apartamentos, hotéis ou outros campos no continente. A operação, da qual ainda não foram dados pormenores, começará a 19 de abril e durará cerca de duas semanas.

"Esta medida de proteção adicional visa reduzir o risco de um surto" de covid-19, sublinhou o ministério.