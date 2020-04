Covid-19

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou hoje o auxílio dos privados à empresa, face ao impacto da pandemia da covid-19, "é uma opção que tem também de estar em cima da mesa".

Miguel Frasquilho falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a situação da TAP e planos para o futuro.

Em cima da mesa, disse, "está o auxílio do Estado português, também pode estar o auxílio do acionista Estado, mas atenção", - reforçou - não se pode "excluir também o auxílio dos acionistas privados, porque a TAP tem dois acionistas de referência: o acionista Estado e o acionista Atlantic Gateway", afirmou Miguel Frasquilho, em resposta ao PS.