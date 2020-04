Actualidade

O tribunal absolveu a Câmara do Porto no processo em que o Ministério Público pedia que fosse condenada a demolir uma obra embargada da Arcada, na Arrábida, contestando as autorizações dadas sem os necessários pareceres, revelou hoje o município.

Desde janeiro de 2019 que a obra em causa está embargada a pedido do Ministério Público (MP).

"Mais de dois anos depois de uma polémica estéril que pôs um travão a um investimento de milhões de euros a um promotor privado que, legitimamente, pretende construir habitação no Porto, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto sentenciou que a Câmara Municipal do Porto tudo fez bem e que a obra está bem licenciada", refere a autarquia em comunicado.