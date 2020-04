Covid-19

(CORREÇÃO) Adis Abeba, 16 abr 2020 (Lusa) - A União Africana (UA) anunciou hoje o lançamento de uma campanha para atingir um milhão de testes ao novo coronavírus no continente, onde 910 pessoas morreram e mais de 17 mil foram infetadas por covid-19.

"Há uma grande falha de testes no continente e queremos distribuir na próxima semana ou semana e meia mais de um milhão de testes para ajudar os países a aumentarem a sua capacidade para testar e identificar as pessoas infetadas", anunciou o diretor do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da União Africana (Africa CDC), John Nkengasong.

O diretor da agência da União Africana para a saúde falava hoje, em Adis Abeba, no encontro semanal com a comunicação social.