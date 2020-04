OE2019

A melhoria do saldo estrutural das contas públicas portuguesas em 2019, de 0,8 pontos percentuais do PIB, ficou acima da recomendação da União Europeia (0,6 p.p.), segundo um relatório hoje divulgado pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

"A melhoria estimada do saldo estrutural para 2019 (0,8 p.p. do PIB [Produto Interno Bruto]) cumpre o ritmo de ajustamento estrutural recomendado pelo Conselho da UE", pode ler-se no relatório "Evolução Orçamental das Administrações Públicas em 2019", hoje divulgado pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP).

De acordo com o mesmo documento, a avaliação "aponta para uma variação estimada do saldo estrutural nesse ano (0,8 p.p. do PIB) superior ao necessário para garantir a melhoria de 0,5 p.p. do PIB estabelecida na lei de enquadramento orçamental (LEO) e a melhoria de 0,6 p.p. do PIB decorrente da recomendação do Conselho da União Europeia para 2019".