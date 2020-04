Covid-19

O ministro da Economia e Finanças moçambicano garantiu hoje no parlamento que o Governo vai gerir com transparência os recursos destinados ao combate à pandemia da covid-19, anunciando a abertura de uma conta especial para o depósito das verbas.

"Abrimos ontem [quarta-feira] uma conta especial para todos aqueles que queiram apoiar, temos um mecanismo de controlo e verificação", declarou Adriano Maleiane.

O ministro falou sobre o Plano Nacional de Prevenção da Pandemia da Covid-19, quando respondia a perguntas dos deputados sobre a matéria, durante o debate do Plano Económico e Social (PES) e do Orçamento do Estado de 2020.