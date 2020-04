Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu hoje que o isolamento físico "é quase impossível" nos países pobres atingidos pela pandemia da covid-29 e apelou aos seus governos para que sejam cautelosos na imposição de contenção.

As autoridades "devem considerar que, em alguns países e comunidades, as ordens de ficar em casa podem não ser práticas, podendo mesmo causar danos involuntários", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus na sua reunião semanal com as missões diplomáticas internacionais em Genebra para discutir a resposta global à covid-19.

"Milhões de pessoas em todo o mundo têm de trabalhar todos os dias para pôr um prato na mesa e não podem ficar em casa durante muito tempo sem assistência", afirmou, manifestando preocupação com a violência que se regista em várias partes do mundo devido às restrições.