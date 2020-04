Covid-19

O presidente do Conselho de Administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou hoje que "todas as hipóteses estão em cima da mesa" para garantir a sustentabilidade da companhia aérea portuguesa, desde a nacionalização até ao auxílio estatal.

Miguel Frasquilho falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE) sobre a situação da TAP e planos para o futuro.

Questionado sobre a eventual nacionalização da TAP, o gestor lembrou que nem o primeiro-ministro, nem os ministros das Finanças e da Economia excluíram essa possibilidade.