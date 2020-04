Actualidade

O número de deteções de entradas ilegais na Europa baixou para metade em março, face a fevereiro, para cerca de 4.650, segundo dados hoje publicados pela agência europeia Frontex.

No entanto, de acordo com um comunicado de imprensa da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), entre o primeiro trimestre de 2019 e o de 2020 o número de tentativas de entrada ilegal no espaço europeu aumentou 26%, para cerca de 24.500.

Na rota do Mar Mediterrâneo Ocidental, o número de migrantes detetados na fronteira recuou quase dois terços, para 450, entre fevereiro e março, e metade entre o primeiro trimestre do ano e o homólogo de 2019, para os 2.821