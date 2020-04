Covid-19

O Governo dos Açores vai distribuir, a partir da próxima semana, cerca de 270 mil máscaras sociais por todos os domicílios da região, a propósito da pandemia de covid-19, anunciou hoje o executivo.

A iniciativa surge na sequência da "articulação com a Autoridade de Saúde Regional de procedimentos a adotar pela população", destinando-se as máscaras a ser usadas "nas saídas permitidas no contexto de confinamento que está em vigor em toda a região", lê-se numa nota do Governo Regional.

Serão distribuídas nesta fase três máscaras reutilizáveis por cada família, acompanhadas das instruções de utilização e de lavagem, segundo as especificações técnicas da Direção-Geral de Saúde e do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.