Actualidade

A Direção-Geral do Património Cultural quer que o esqueleto da Criança do Lapedo e artefactos arqueológicos associados sejam classificados como bem de interesse nacional, com a designação de "tesouro nacional", segundo anúncio publicado hoje em Diário da República.

O despacho assinado pelo diretor-geral do Património Cultural, Bernardo Alabaça, anuncia que vai propor à secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural a classificação "tesouro nacional" do esqueleto da Criança do Lapedo - conhecido como "Menino do Lapedo" - e artefactos arqueológicos associados, que se encontram no Lagar Velho 1, na freguesia de Santa Eufémia, em Leiria.

No ano passado, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) abriu um procedimento de classificação do esqueleto da Criança do Lapedo, "cuja proteção e valorização representam valor cultural de significado para a Nação".