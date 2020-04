Covid-19

A diretora-geral da Saúde defendeu hoje que "não há um valor milagroso" do número médio de contágios causados por cada pessoa infetada com o novo coronavírus que permita, por si só, reduzir as medidas de contenção.

Em Portugal cada doente com covid-19 infeta em média uma outra pessoa, segundo informações avançadas hoje pela Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, durante a conferência de imprensa diária da DGS sobre a situação epidemiológica da covid-19, que já provocou 629 mortos e quase 19 mil infetados.

A Noruega anunciou esta semana que vai reduzir as medidas de contenção porque a taxa de contágio está nos 0,7, ou seja, cada doente com covid-19 está a infetar em média 0,7 pessoas.