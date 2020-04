Covid-19

O Movimento SOS Autocarros, que reúne duas centenas de pequenas e médias empresas, considera insuficientes as medidas do Governo para o setor dos transportes de passageiros e lançou uma petição pública a pedir apoio ao Presidente da República.

As medidas "são insuficientes, porque assentam em crédito às empresas, ainda que com períodos de carência, que constituirão sempre um problema para um setor já fortemente endividado", disse à agência Lusa o porta-voz do movimento, que acolhe firmas de todo o país.

"São uma forma de empurrar com a barriga durante os próximos três, quatro meses, mas depois não representam uma solução a médio/longo prazo", sublinha João Coelho, salientando que as empresas vinham da época baixa, "com um problema de falta de faturação", e iam entrar na altura de maior faturação.