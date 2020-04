Actualidade

Pelo menos nove membros do exército afegão foram hoje mortos num ataque dos talibãs, após o Governo de Cabul sugerir um cessar-fogo para centrar a atenção no combate ao coronavírus, que já provocou 30 mortos no Afeganistão.

Dezenas de talibãs atacaram em simultâneo vários postos de controlo do exército no distrito de Charkh, na província de Logar (leste), informou em comunicado o ministério da Defesa.

"Infelizmente, neste ataque morreram nove membros do exército", indicou a nota.