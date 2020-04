Óbito/Sepúlveda

Os universos da literatura e da política de Itália lamentam hoje o falecimento do escritor chileno Luis Sepúlveda, aos 70 anos, vítima de covid-19, definindo-o "como um génio comprometido politicamente contra as ditaduras".

"Deixa-nos um grande escritor e um homem politicamente comprometido contra as ditaduras: a morte de Luis Sepúlveda é uma ferida para a literatura a nível mundial", declarou o partido Movimento 5 Estrelas (M5S), em comunicado.

Também o secretário nacional do Partido Democrata (PD), Nicola Zingaretti, lamentou que "a besta do coronavirus" tenha acabado com a vida do autor de "Um velho que lia romances de amor", e destacou que o mundo continuará a recordar "os seus livros, palavras e emoções".