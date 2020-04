Actualidade

O Estado tem milhares de imóveis desocupados e 61 que estão arrendados a particulares igualmente vagos, segundo uma auditoria da Inspeção Geral de Finanças (IGF) à gestão do património imobiliário cujos resultados foram agora divulgados.

A auditoria à gestão do património imobiliário do Estado incidiu sobre o período de 2013 a 2016, tendo a IGF detetado a existência de 4.596 imóveis desocupados no final de 2016 e de 61 que estavam arrendados a particulares ainda que se encontrassem igualmente desocupados.

Estas situações levam a IGF a salientar insuficiências e debilidades na gestão dos imóveis por parte da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).