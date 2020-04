Covid-19

Porto, 16 abr 2020 (Lusa) - O Porto, a sua Área Metropolitana e o Tâmega e Sousa, no Norte, "têm mantido taxas elevadas" de infeção por covid-19 e na Grande Lisboa a "evolução é claramente mais favorável", alertou hoje a Associação Portuguesa de Geógrafos (APG).

"Temos olhado para os números absolutos, que mostram a região Norte como tendo mais infetados, mas devemos ver também a intensidade [infetados por habitante] e a variação da infeção. Existe uma manutenção de taxas de infeção elevadas no Porto, na Área Metropolitana do Porto e na zona do Tâmega e Sousa. O concelho de Lisboa, embora com números elevados, está em 40.º lugar quando considerada a taxa de infeção", observou José Alberto Rio Fernandes, presidente da APG, em declarações à Lusa.

"Isto é algo que devia merecer um aprofundamento científico", acrescentou o responsável, explicando ter feito a análise dos dados organizados pela APG a partir dos números diários da Direção-Geral da Saúde sobre a pandemia, cujo resultado está disponível 'online', com gráficos e mapas a exibir em cores a "variação semanal de casos" e "casos por 10 mil habitantes".