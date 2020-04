Covid-19

O Banco Islâmico de Desenvolvimento vai apoiar a Guiné-Bissau no âmbito do combate à pandemia do novo coronavírus com 13,8 milhões de euros, anunciaram as autoridades guineenses.

Numa mensagem na rede social Facebook, Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro da Guiné-Bissau pelo autoproclamado Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló, anunciou que o ministro das Finanças do seu Governo, João Fadia, reuniu-se com o presidente do Banco Islâmico para o Desenvolvimento, "onde foi decidido um apoio urgente de um montante de 15 milhões de dólares" (cerca de 13,8 milhões de euros) para combater a covid-19.

Nuno Nabian salienta também que não têm sido poupados esforços para encontrar soluções médicas e sanitárias e mecanismos que permitam o país aceder a "meios financeiros para aumentar a sua capacidade de respostas na frente comum de combate".