Covid-19

O número de casos registados oficialmente de infeção pelo novo coronavírus em Moçambique subiu de 29 para 31, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

"Testámos 62 casos suspeitos nas últimas 24 horas, 60 revelaram-se negativos e dois foram positivos. Portanto, temos um total de 31 casos positivos", disse Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, falando durante a conferência de imprensa de atualização de dados no Ministério da Saúde em Maputo.

Os dois novos casos dizem respeito a dois cidadãos estrangeiros (um italiano e outro sul-africano), que trabalham em Afungi, Cabo Delgado, onde as autoridades realizam uma investigação sobre as ramificações de um primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, anunciado em 02 de abril, descoberto na área do projeto para a exploração de gás no Norte de Moçambique, liderado pela francesa Total.