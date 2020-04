Actualidade

No ano passado 5.804 pessoas foram mortas por agentes da polícia no Brasil, um aumento de 1,5% em relação a 2018, quando foram registadas 5.716 ocorrências deste tipo no país, segundo dados hoje divulgados.

O número foi avançado pelo portal de notícias G1 que analisa indicadores de violência no país mensalmente em parceira com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (Nev-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A pesquisa não incluiu informações do estado de Goiás, que não forneceu os dados solicitados.

O crescimento do número de mortes provocadas pela polícia no país sul-americano em 2019 foi menor do que no ano de 2018, quando houve uma subida de 18% neste tipo de ocorrência.