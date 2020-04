Covid-19

O coordenador do consórcio das Termas do Centro, Adriano Barreto Ramos, considerou hoje que, em junho, estarão reunidas condições para que estas estâncias reabram ao público, ainda que com "alteração de procedimentos" devido à covid-19.

Em declarações à agência Lusa, Adriano Barreto Ramos lembrou que, na sequência da declaração do estado de emergência, as termas encerraram.

No caso das duas dezenas de estâncias que integram o consórcio Provere (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos) Termas Centro, a maioria optou por colocar trabalhadores em 'lay-off', "para garantir os postos de trabalho".