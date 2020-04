Covid-19

O Facebook lançou alertas sobre 40 milhões de 'posts' relacionados com covid-19 em março, com base em 4.000 artigos revistos por verificadores de factos ('fact-checkers') independentes, anunciou hoje o fundador da rede social, Mark Zuckerberg.

Numa mensagem no Facebook, Zuckerberg faz a atualização do trabalho que a rede social está a desenvolver para conectar as pessoas com informação fiável e limitar a disseminação de desinformação sobre a pandemia de covid-19.

"No Facebook e Instagram, direcionámos mais de 2.000 milhões de pessoas" para autoridades de saúde por via do centro Covid-19 Information Center dos 'pop-ups' [janelas] educacionais da rede social, com mais de 350 milhões de pessoas a acederem para saber mais sobre a pandemia do novo coronavírus, refere o fundador no seu 'post'.