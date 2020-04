Covid-19

As autoridades de saúde e policiais cabo-verdianas reforçaram nas últimas horas a presença na Boa Vista, que regista 51 casos de covid-19, com o primeiro-ministro, de visita à ilha, a pedir uma resposta eficaz no terreno.

"O Governo tudo tem feito e tudo fará para proteger o país e os cabo-verdianos, particularmente da Boa Vista, nesta crise da pandemia da covid-19. Mas, mais do que nunca, a responsabilidade individual tem impacto no bem comum. Se cada um fizer a sua parte saíremos todos mais fortes desta crise", afirmou o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, ao chegar à Boa Vista.

De acordo com informação do Governo de Cabo Verde, depois de confirmados só na quarta-feira mais 45 novos casos de covid-19 naquela ilha, todos trabalhadores de um hotel que já estava em quarentena desde 19 de março, foram mobilizadas equipas com cinco médicos especialistas, enfermeiros e equipamento de apoio, para reforço da estrutura local de saúde.