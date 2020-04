Covid-19

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, assegurou hoje que a instituição está "preparada para aumentar" a dimensão dos seus programas de compra de dívida e para outros ajustamentos, se for necessário e pelo tempo necessário.

Numa intervenção da reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI), que está a decorrer por videoconferência, Lagarde disse que o BCE "vai explorar todas as opções e todas as contingências para apoiar a economia neste impacto".

"O Conselho de Governadores tem o compromisso de fazer o necessário dentro do seu mandato para ajudar a zona euro nesta crise", afirmou Lagarde.