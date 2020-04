Covid-19

O Centro Dramático de Évora (Cendrev), que se "alimenta" do palco e do público, de que a pandemia de covid-19 o obrigou a afastar-se, está a "tratar do processo" para aderir ao 'lay-off' simplificado.

A pandemia implicou "o cancelamento e adiamento de espetáculos", o que acontece também "nas companhias a nível nacional, do Algarve até Viana do Castelo, estamos todos na mesma", destacou hoje à agência Lusa José Russo, diretor da companhia de Évora.

No caso do Cendrev, com "12 ordenados para pagar todos os meses" e que "têm sido sempre assegurados", estas "situações de crise obrigam a encontrar soluções pontuais" para "acudir" às pessoas, que é o "que está a ser ponderado" com o caso do regime de 'lay-off' simplificado [uma das medidas que o Governo adotou para conter os efeitos da pandemia], frisou o diretor.