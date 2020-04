Covid-19

No edifício que habitualmente acolhe peregrinos, na antiga Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, duas pessoas sem-abrigo inauguraram esta semana um espaço de acolhimento para esta população devido à covid-19, que o município quer tornar num projeto mais consistente.

O diretor do departamento de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Santarém, Carlos Coutinho, disse à Lusa que a ideia de criação de um centro de acolhimento temporário para as pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo, na sequência da declaração do estado de emergência devido à pandemia da covid-19, levantou a questão do que iria acontecer a estas pessoas no "dia seguinte".