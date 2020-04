Actualidade

Três curtas-metragens com produção ou coprodução portuguesa integram a competição do Festival de Cinema de Animação de Annecy (França), que decorrerá em junho e em versão 'online'.

A organização divulgou na quarta-feira parte da programação oficial e confirmou que a edição deste ano de um dos mais relevantes eventos do cinema de animação decorrerá apenas na Internet, entre 15 e 20 de junho, por causa das restrições impostas em França para conter a pandemia da doença covid-19.

Da programação revelada, há três filmes com produção portuguesa na competição de curtas-metragens: "A mãe de sangue", do artista visual Vier Nev, "Altotting", Andreas Hykade, com coprodução de Abi Feijó e direção de arte de Regina Pessoa, e "Purple boy", de Alexandre Siqueira, coproduzido por Rodrigo Areias.