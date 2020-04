Actualidade

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) de Portugal caiu 5,4% no ano passado relativamente a 2018, a segunda maior quebra entre 11 países, segundo dados divulgados hoje pela OCDE.

De acordo com os dados preliminares de 2019 do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), hoje divulgados em Paris, Portugal destinou à Ajuda Pública ao Desenvolvimento 373 milhões de dólares (cerca de 350 milhões de euros) em 2019.

Este valor representa 0,16% do rendimento nacional bruto (RNB, abaixo do compromisso assumido pelos membros do CAD/OCDE de destinar 0,70% do RNB à APD.