Covid-19

A Bertrand entrou em 'lay-off' e está a negociar com os proprietários das lojas ocupadas pelas livrarias uma redução do valor das rendas, para fazer face à crise desencadeada pela covid-19, que levou à quase paralisação do setor.

A informação foi dada à Lusa pelo administrador do grupo BertrandCírculo, Elísio Maia, que admite "dificuldades de tesouraria" que obrigaram àquelas tomadas de decisão, estando ainda a ser ponderadas, em conjunto com as editoras, medidas a tomar para "minimizar os impactos da crise".

Com a primeira declaração do estado de emergência, aprovada no dia 19 de março, que começou a vigorar no dia 22 de março, foram suspensas todas as atividades comerciais não essenciais - e entre as essenciais definidas pelo diploma não se encontram as livrarias -, o que levou a Bertrand a fechar portas, mantendo em funcionamento apenas a livraria 'online'.