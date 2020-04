Covid-19

O deputado centrista João Almeida criticou hoje a celebração do 25 de Abril no parlamento, pedindo às instituições que não deem "sinais errados", tendo o presidente do parlamento respondido que a sessão solene foi decidida pela maioria.

No debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência decretado devido à pandemia de covid-19, o deputado do CDS-PP pediu que haja "coerência no discurso das entidades públicas".

"Não se pode proibir a celebração da Páscoa, mantendo a celebração do 25 de Abril, que desrespeita no parlamento tudo aquilo que são as normas que as entidades públicas recomendam", criticou, acrescentando: "é fundamental que estejamos à altura do momento e que não demos sinais errados para não comprometer o sucesso que todos queremos atingir".