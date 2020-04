Cofina/Media Capital

A Cofina informou hoje que foi notificada de um requerimento de arbitragem apresentado pela espanhola Prisa, que reclama 10 milhões de euros e ainda o pagamento por danos, na sequência da desistência da compra da Media Capital.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina "informa ter sido notificada, ontem, dia 15 de abril de 2020, de um requerimento de arbitragem, apresentado pela Promotora de Informaciones, S.A. (Prisa) junto da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP)".

No âmbito do requerimento, refere a dona do Correio da Manhã, "a Prisa reclama, além do direito de que lhe seja entregue, pelo 'escrow agent' (Banco BPI, S.A.) o montante de 10 milhões de euros ali depositado a título de 'down payment' [espécie de caução], a condenação da Cofina no pagamento dos danos que vier a conseguir demonstrar, em caso de condenação daquela".