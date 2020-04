Incêndios

O dispositivo de combate aos incêndios dispõe este ano de 11.827 operacionais, mais cerca de 500 efetivos face a 2019, apoiados por 2.664 meios terrestres e 60 meios aéreos, avançou hoje a secretária de Estado da Administração Interna.

"Na fase máxima de empenhamento do dispositivo, temos até um aumento de cerca de 500 operacionais face aos números de 2019, ou seja, vamos ter 11.827 operacionais", revelou Patrícia Gaspar, no âmbito de uma audição parlamentar, a requerimento do PAN, para prestar esclarecimentos sobre a limpeza de terrenos e prevenção contra incêndios neste período excecional da covid-19.

Os cerca de 12 mil operacionais incluem bombeiros, sapadores florestais, Força Especial de Proteção Civil, Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), que serão apoiados por 2.664 meios terrestres e 60 meios aéreos que integram o dispositivo de combate aos incêndios florestais.