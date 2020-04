Covid-19

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho alertou hoje que o efeito da pandemia de covid-19 nas fronteiras é a dobrar e reclamou uma atenção especial das autoridades europeias para estes territórios.

"O efeito da pandemia na fronteira é a dobrar, incide sobre a saúde e a economia local, como em todo o lado, mas além disso afeta os fluxos transfronteiriços num território fortemente interrelacionado. Encontramo-nos num período em que se estão a promover nas eurocidades, serviços públicos e organismos partilhados, e sobretudo na vida quotidiana das pessoas, das famílias e das empresas que se desenvolve nas duas margens do rio Minho, de modo que as limitações aqui têm um impacto diferente e mais profundo que é necessário ter em conta", advertiu o diretor do AECT Rio Minho, Uxío Benítez citado num comunicado enviado à agência Lusa.

Constituído em fevereiro de 2018 e com sede em Valença, no distrito de Viana do Castelo, o AECT Rio Minho abrange um total de 26 concelhos: os 10 municípios do distrito de Viana do Castelo que compõe a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho e 16 concelhos galegos da província de Pontevedra.