Covid-19

O Banco Europeu de Investimento (BEI) aprovou hoje a criação de um fundo de garantia pan-europeu dotado de 25 mil milhões de euros que permitirá mobilizar até 200 mil milhões suplementares para empresas em dificuldades devido à covid-19.

Numa altura de crise gerada pela pandemia da covid-19, o BEI decidiu, em reunião extraordinária do Conselho de Administração, apoiar a "criação de um fundo de garantia europeu no valor de 25 mil milhões de euros", que permitirá "aumentar o seu apoio às empresas europeias até um montante adicional de 200 mil milhões de euros, com especial incidência nas de pequena e média dimensão [PME]", informa a instituição em comunicado.

Uma semana depois de esta medida ter reunido consenso entre os ministros das Finanças da União Europeia (UE), numa reunião do Eurogrupo que durou quase 20 horas (com uma suspensão pelo meio), o BEI explica que este fundo de garantia "prevê uma contribuição dos 27 Estados-membros e estará também aberto a contribuições de terceiros, por exemplo, a partir do orçamento comunitário".