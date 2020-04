Covid-19

O Presidente de Cabo Verde não descarta a possibilidade de o ano escolar terminar de imediato, apesar de as condições de reabertura das escolas estarem dependentes do evoluir da pandemia de covid-19 no arquipélago nos próximos dias.

"Qualquer decisão sobre a continuidade deste ano letivo atípico - através da reabertura das escolas ou através do ensino à distância ou mesmo sobre o término imediato do ano escolar e sobre os métodos de avaliação e classificação - deverá ser tomada tendo em conta as condições técnicas e humanas dos alunos e dos professores e as eventuais dificuldades logísticas", afirmou hoje Jorge Carlos Fonseca.

Numa mensagem à nação, em que anunciou que vai pedir ao parlamento a prorrogação do estado de emergência em todo o arquipélago (declarada desde 29 de março), para vigorar neste segundo período até 02 de maio nas ilhas com casos de covid-19 confirmados (Boa Vista, Santiago e São Vicente) e até 26 de abril nas restantes, sem casos, o chefe de Estado sublinhou que deixa as condições criadas para uma decisão do Governo nos próximos dias.