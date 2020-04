Covid-19

A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) vai ajudar os clubes com 25.000 euros, devolvendo-lhes o valor das taxas de filiação de agentes desportivos para os ajudar economicamente durante a crise da covid-19.

"É uma devolução direta por clube, uma forma de lhes mostrarmos o nosso apoio e solidariedade. Estão a enfrentar uma fase complicada em resultado da redução de fontes de financiamento", justificou o presidente, Vítor Félix.

Os clubes de canoagem, que receberam a boa nova por videoconferência com mais de 80 participantes, "deixaram de cobrar as mensalidades, mas continuam a ter despesas para cumprir, como é o caso do pagamento aos funcionários", pelo que esta é uma forma da federação "ajudar".