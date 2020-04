Actualidade

O líder da oposição nos Camarões, Maurice Kamto, anunciou hoje que entregou no Conselho Constitucional um pedido para que a Presidência da República seja declarada vaga, devido à ausência do Presidente desde 1 de março.

"Face à situação política sem precedentes em que o nosso país se encontra, caracterizada pela ausência prolongada e inexplicável do Chefe de Estado em exercício (Paul Biya), decidi agir", escreveu o político na sua página do Facebook, na quarta-feira à noite.

De acordo com a agência de notícias francesa AFP, o Presidente, Paul Biya, de 87 anos, 37 dos quais à frente dos destinos do país, não se dirige à nação desde o início da pandemia da covid-19, e não aparece em público desde o seu encontro com o embaixador dos Estados Unidos, no dia 11 de março.