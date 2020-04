Actualidade

A abertura do procedimento de classificação do túmulo megalítico de Santa Rita, em Vila Real de Santo António, é o "primeiro passo" para reconhecer um sítio com 4.500 anos de história, considerou hoje a Diretora Regional de Cultura do Algarve.

Publicada hoje em Diário da República, a abertura deste procedimento tem como objetivo classificar como monumento nacional o túmulo megalítico de Santa Rita, na freguesia de Vila Nova de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António, e representa também um "importante" desenvolvimento para a preservação deste monumento arqueológico, disse a diretora regional, Adriana Nogueira.

"Esta abertura é um passo importante, porque é um primeiro passo para a preservação desse património, que ainda está de pé e que nos poderá dar uma visão de como era uma necrópole de há 4.000 anos, que teve utilização ao longo de milénios e é um sítio muto importante no sul de Portugal", afirmou a diretora regional de Cultura do Algarve à agência Lusa.