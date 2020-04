Covid-19

O primeiro-ministro declarou hoje que recebeu garantias das centrais sindicais e da Igreja Católica de que haverá respeito pelas normas de distanciamento social nas comemorações do 1º de Maio e nas cerimónias religiosas.

António Costa referiu-se ao Dia do Trabalhador e às celebrações religiosas da Igreja Católica no discurso que encerrou o debate no parlamento sobre o pedido de autorização do Presidente da República de renovação do estado de emergência, quando se pronunciou sobre as perspetivas de levantamento das restrições às manifestações culturais por causa do combate à covid-19.

Falando sobre o processo de reabertura dos equipamentos culturais, o primeiro-ministro defendeu que se deverá começar por aqueles que "têm lotação fixa e com lugares marcados, de forma a permitir o distanciamento social necessário, ainda que se possa exigir a utilização de máscara de proteção comunitária".