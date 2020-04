Actualidade

O presidente executivo da EDP, António Mexia, defendeu hoje a estabilidade da remuneração aos acionistas, realçando que se a empresa que lidera "tem capacidade de distribuir os dividendos é porque fez os trabalhos de casa".

Em conferência de imprensa no final da assembleia-geral de acionistas, António Mexia realçou que, no atual contexto de pandemia de covid-19, a resiliência do modelo de negócio permitiu à EDP manter o compromisso com a totalidade dos 'stakeholders' (intervenientes no negócio), nomeadamente trabalhadores, fornecedores, clientes e acionistas.

"Se a EDP tem capacidade de distribuir os dividendos, é porque fez os trabalhos de casa", declarou o gestor, referindo que a elétrica mantém "os compromissos com todos os 'stakeholders'".