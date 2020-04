Covid-19

A GNR e a PSP detiveram até às 17:00 de hoje 167 pessoas por desobediência e encerraram 396 estabelecimentos por incumprimento durante o segundo período do estado de emergência devido à covid-19, anunciou hoje a tutela.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) refere que, entre as 00:00 do dia 03 de abril e as 17:00 de hoje, foram detidas 167 pessoas por crime de desobediência, 40 das quais por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório, 75 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, nove por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 14 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, nove por resistência e 20 por violação da cerca sanitária de Ovar.

Segundo o MAI, foram encerrados, no mesmo período, 396 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.