Covid-19

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje que devem ser postos à disposição dos países todos os instrumentos financeiros possíveis para os ajudar a ultrapassar a crise da pandemia de covid-19.

"Devemos pôr tudo na mesa, uma vez que não sabemos, neste momento, como a crise vai evoluir", declarou Kristalina Georgieva, numa conferência de imprensa no encerramento das reuniões de primavera da instituição, que decorreram por videoconferência devido à crise sanitária.

A economia mundial vai entrar em recessão este ano, de acordo com as últimas previsões da instituição, que apontam para uma contração de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial se as medidas de confinamento pararem no final de junho.